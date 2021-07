Snelt financieel analist De Boer van kantoor naar olympisch podium?

Hij mag in het dagelijks leven dan een kantoorbaan van negen tot vijf hebben, saai en voorspelbaar is het leven van Thom de Boer allerminst. Nu hij vakantiedagen heeft opgenomen om in Tokio van start te kunnen gaan op de 50 meter vrije slag, kunnen zijn dagen gerust groots en meeslepend worden genoemd. Helemaal nu hij een serieuze gegadigde is om op de slotdag van het olympisch zwemtoernooi de deur van het Tokyo Aquatic Centre met een medaille om zijn nek achter zich in het slot te gooien.

Livestream Vannacht om 3.30 uur Nederlandse tijd zwemt Thom de Boer de finale van de 50 meter vrije slag. Vlak daarna - om 3.37 uur - is het de beurt aan Ranomi Kromowidjojo, die bij de vrouwen in de finale van de 50 vrij staat. Beide races zijn te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app.

Zit de 29-jarige financieel analist van Rockfield Real Estate, een Amsterdamse vastgoedinvesteerder, achter zijn bureau, dan bestaan de dagen naar eigen zeggen uit het uitrekenen en nalopen van cijfertjes. Aan de vooravond van de finale van het kortste crawlnummer, de ultieme beloning van zijn debuut op de Olympische Spelen, houdt de zwemmer van de Amsterdamse vereniging De Dolfijn zich vooral bezig met het calculeren van zijn kansen. Het is simpel, zegt De Boer. De voorbije acht maanden verbeterde hij niet minder dan driemaal het Nederlands record. In december 2020 kwam hij tot 21,74, in mei snoepte hij daar 0,12 seconde vanaf en in een uitzwaaiwedstrijd in het vertrouwde Amsterdamse Sloterparkbad kwam hij op 3 juli uit in 21,58. "Als ik hier onder die tijd duik, ben ik een kanshebber voor een medaille." Hoge verwachtingen Het bereiken van de laatste acht noemt hij iets dat hij eigenlijk gewoon aan zijn stand verplicht was. "Ik ben met hoge verwachtingen naar Japan gereisd", zegt hij. "En daarmee leg ik veel druk op mezelf."

Die spanning was vrijdag in de series voelbaar. "Ik was daar te gretig om het te laten zien", blikt hij terug op de eerste schifting, die hij in 21,75 als zesde overleefde. Een etmaal later, op de Japanse zaterdagochtend, ging het in de halve finale zwemmend een stuk beter, maar worstelde hij weer met de finish. Aantikken na één baan borstcrawl is ook een kwestie van mazzel hebben, verduidelijkte hij na de 21,78 waarmee hij als zesde naar de eindstrijd ging. Centimeterwerk "Ook al heb je in je leven duizenden keren gefinisht, het is en blijft een beetje gokken hoe je uitkomt. Op het juiste moment aantikken is centimeterwerk. Dit keer maakte ik de fout door een extra slag te maken waar ik die achteraf gezien beter had kunnen laten lopen."

De Boer en Kromowidjojo naar finale 50, Puts niet - NOS

Tijdens de finale zullen de puzzelstukjes in elkaar moeten vallen. Het moet het slotstuk vormen van een zwemcarrière die zich het best als kort en hevig laat omschrijven. Het eerste mondiale titeltoernooi uit zijn leven is tevens zijn laatste, zo kondigde hij voorafgaand aan de Spelen aan. "Ik kan heel hard zwemmen. Maar ook weer niet zo hard dat ik ervan kan leven." De Boer vindt het allemaal prima. In 2017 maakte hij even deel uit van het Amsterdamse High Performance Centre onder leiding van Mark Faber. De twee trainingssessies per dag bleken evenwel onmogelijk te combineren met de studie economie en bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam. De voorbereiding op een maatschappelijke carrière kreeg voorrang boven de ambities op de vrije slag. "De beste beslissing van mijn leven", noemt hij dat besluit naderhand. Scooter Met die keuze velde De Boer immers geen vonnis over zijn loopbaan. Bij sprinters draait het in de trainingen meer om kwaliteit dan om kwantiteit. Dus rijdt hij iedere dag na het werk op zijn scooter van station Sloterdijk, waar zijn werkgever kantoor houdt, naar de Sloterplas, waar in het Sloterparkbad zijn trainer Job van Duijnhoven op hem wacht. Tussen 18.00 en 19.30 uur ligt hij eerst tussen de lijnen en verplaatst hij daarna in het krachthonk oud ijzer. Kracht en conditie gaan boven techniek in de schema's van de oefenmeester. Races wint De Boer op pure kracht.