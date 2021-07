Powless snelste van kleine kopgroep in Clasicá San Sebastián, Mollema tiende

Neilson Powless heeft de 41ste editie van de Clasicá San Sebastián gewonnen. De 24-jarige Amerikaanse wielrenner van Education First bleef zijn vluchtgenoten Matej Mohoric en Mikkel Honoré voor in de eindsprint.

Bauke Mollema, in 2016 winnaar van de Baskische WorldTour-koers, werd tiende. Dat was de negende keer dat hij in de toptien eindigde van de Clasicá San Sebastián.

Val in de afdaling

Het trio Powless, Mohoric en Honoré was aan de voet van de laatste van zes beklimmingen, de Murgil, nog een vijftal. Simon Carr haakte in de beklimming af en Lorenzo Rota vijf kilometer voor de meet na een val in de afdaling.

Die val werd veroorzaakt door Mohoric. De Sloveen, een begenadigd daler, gleed in een bocht weg en bleef zelf nog net overeind. Maar door zijn manoeuvre gingen Honoré en Rota wel onderuit. De Deen zat snel weer op de fiets en vond met nog twee kilometer te gaan het wiel van de twee anderen. De Italiaan Rota slaagde daar niet in.

Na de eerste klim, na 60 kilometer, ontstond een kopgroep van vijftien man. Zij reden 100 kilometer voorop, waarna ze op de Jaizkibel, een acht kilometer lange klim à 5%, werden achterhaald door Carr en Mikel Landa. De Brit ging solo door, zag vier man aansluiten, maar moest lossen op de soms bijzonder steile Murgil.

Eerste profzege

De favorieten voor de eindzege, zoals Mollema, wereldkampioen Julian Alaphilippe, Diego Ulissi en Giro-winnaar Egan Bernal, wachtten lang met de achtervolging op de koplopers. In de beklimming van de Murgil (top op 8 km van de meet) hadden zij een minuut achterstand. Dat was nog te overbruggen, maar niemand gaf echt gas.

Voor Powless, in 2019 nog in dienst van Jumbo-Visma, was het zijn eerste overwinning bij de profs. "Ik kan het niet verwoorden hoeveel dit betekent voor mij", stamelde de winnaar. "We hadden geen favoriet in ons team, dus moesten we slim koersen. Ik bleef overeind in de laatste afdaling en was nog fris voor de eindsprint. Ik ben zo blij dat ik mijn eerste profzege heb geboekt voor zo'n enthousiast publiek. ."