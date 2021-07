Evacuaties in Turkije en Italië om bosbranden, Griekenland opent airco-zalen

De Nederlandse Can Turan heeft een vakantiehuis in Marmaris en ziet de bosbranden met eigen ogen:

Volgens de Turkse autoriteiten is het leeuwendeel van de bosbranden onder controle. De minister van Land- en Bosbouw zegt dat tien branden, waar "met grote toewijding" tegen gestreden wordt, hem de meeste zorgen baren. Honderden mensen aan de Turkse kust zijn geëvacueerd .

Evacuaties in Turkije

Het regionale bestuur heeft Rome om extra hulp gevraagd. Volgens de gouverneur van Sicilië is een deel van de branden aangestoken. Hij stelt voor de straffen voor brandstichting te verhogen.

De Italiaanse brandweerkorpsen zijn de afgelopen 24 uur ruim 800 keer uitgerukt, waarvan 250 keer op Sicilië. Op het eiland proberen circa 250 reddingswerkers het vuur te doven. De luchthaven van Catania was enkele uren afgesloten. Tientallen bewoners van de kuststad zijn geëvacueerd nadat ze waren ingesloten door de vuurzee.

Italië, Griekenland en Turkije worden nog altijd geteisterd door hevige bosbranden en tropische hitte. In Turkije staat het dodental als gevolg van de bosbranden op zes.

Griekenland heeft een noodplan in werking gesteld en de burgerbescherming en hulpdiensten in hoogste staat van paraatheid gebracht. De volgens meteorologen "historische hitte" in het land zal zeker de hele komende week aanhouden, met lokaal temperaturen tot 46 graden. De minister van Burgerbescherming heeft de Grieken op het hart gedrukt geen brandgevaarlijke activiteiten te ondernemen.

In verschillende Griekse steden zijn openbare zalen met airconditioning geopend om de dag door te brengen. Verder krijgen mensen het advies dunne kleding te dragen, regelmatig te douchen en geen alcohol te drinken. Dierenwelzijnsorganisaties roepen mensen op waterbakken buiten te zetten voor loslopende dieren.

Ook de rest van de Balkan gaat gebukt onder de hittegolf. In Roemenië, Bulgarije, Albanië, Noord-Macedonië en Servië blijft de temperatuur de komende dagen tussen de 35 en 43 graden.