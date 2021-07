Advocaat stopt nog steeds niet: hij wordt bondscoach van Irak

"Een beetje tennissen, een beetje golfen, ik kom er wel uit." Dick Advocaat wist precies te vertellen hoe hij zijn tijd ging doorkomen als gepensioneerd voetbaltrainer. Die status leek hij toch bereikt te hebben, nadat hij afgelopen seizoen Feyenoord richting de voorronde van de Conference League had geleid.

Maar de woorden 'Advocaat' en 'stoppen' gaan slecht samen, zo heeft het verleden wel geleerd. En ook nu blijkt bij de Hagenaar, die in september 74 jaar wordt, het bloed weer te kruipen waar het niet gaan kan.

Advocaat neemt tot en met het WK van 2022 in Qatar de nationale ploeg van Irak onder zijn hoede. De deur als clubcoach had hij dichtgegooid, die van bondscoach stond nog op een klein kiertje en daar is Irak doorheen gegaan.

Bekijk hieronder hoe een emotionele Dick Advocaat in mei afscheid nam als trainer in De Kuip.