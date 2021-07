PSV zet Ihattaren opnieuw uit selectie: afspraken niet nagekomen

Mohamed Ihattaren is opnieuw uit de selectie van PSV gezet. De directie heeft hem meegedeeld dat hij voorlopig niet meer mee mag trainen met het eerste elftal, meldt PSV op zijn eigen website.

Volgens PSV heeft Ihattaren zich de afgelopen tijd niet aan gemaakte afspraken gehouden. Daar is de middenvelder op aangesproken.

Ihattaren was afgelopen week op bezoek bij voetbalclub Nice, terwijl trainer Roger Schmidt dacht dat de Utrechter ziek was.

Het is niet de eerste keer dat de 19-jarige Ihattaren uit de selectie wordt gezet. Zo miste hij vorig seizoen de thuiswedstrijd tegen Ajax, na een botsing met PSV-trainer Roger Schmidt. De coach was niet tevreden over de houding van Ihattaren.

Clubbelang PSV

"Het clubbelang van PSV staat te allen tijde voorop. De focus ligt op het kwalificatietraject voor de groepsfase van de Champions League, de Johan Cruijff Schaal en de start van de eredivisie", aldus PSV.