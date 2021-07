Teleurgesteld estafetteteam ook trots op vierde plaats: 'Dit is toch hartstikke goed'

"Het was helaas net niet genoeg, maar we hebben hartstikke goed gelopen allemaal", keek Bol terug op de thrillerachtige ontknoping van de strijd om de medailles.

Dat was waar, want het kwartet noteerde met 3.10,36 een Nederlands record. "We hadden allemaal al goede tijden staan", vertelde Klaver na afloop. "We hadden nog nooit een plak gehaald met de estafette en nu worden we gewoon vierde. Dit is echt al heel goed. Ik ben supertrots op het team."

Voor slotloper Angela heerste na afloop toch nog teleurstelling. "Meestal ben ik op het laatste stuk het sterkst, maar de andere jongens liepen gewoon sneller. Het is zuur zo'n vierde plaats, maar we stonden in de finale en dat is al een prestatie op zich. We hebben het uiterste eruit gehaald."

Protest

Achter olympisch kampioen Polen veroverde de Dominicaanse Republiek het zilver en de Amerikaanse ploeg pakte het brons. Vooraf was er nogal wat te doen over het deelnemersveld, want de Amerikaanse en Dominicaanse ploeg werden vrijdag na de series gediskwalificeerd wegens onreglementaire wissels.

Uren later besloot de jury na protest de uitsluitingen terug te draaien. Daar plaatste de Nederlandse delegatie in Tokio grote vraagtekens bij en die diende weer protest in tegen dat jurybesluit. Toch stonden de Amerikanen en de Dominicanen in de eindstrijd.

