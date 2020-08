'Positieve' Verstappen heeft wereldtitel al opgegeven: 'We verliezen overal'

Max Verstappen op het circuit in Silverstone - Red Bull Content Pool

Max Verstappen maakt zich geen illusies. De nummer drie in het WK-klassement van de Formule 1 heeft slechts zes punten achterstand op Mercedes-coureur Valtteri Bottas, die een plaatsje hoger staat, maar het is in zijn ogen een vertekend beeld. "Ik heb al geaccepteerd dat de wereldtitel er dit jaar niet inzit. Het is heel simpel: Lewis Hamilton zit in de beste auto en verslaat zijn teamgenoot. Dat doet hij goed. En ik denk dat het gat tussen Bottas en mij ook alleen maar zal groeien." Geen frustratie Opmerkelijk genoeg zegt Verstappen het zonder enige frustratie, een dag voor de tweede GP van Groot-Brittannië. "Waarom zou ik? Het heeft geen enkele zin om hier gefrustreerd rond te hangen. Daar help ik niemand mee", zegt hij. "Mijn seizoensstart is prima, maar we doen niet mee voor het kampioenschap. We moeten respect hebben voor Mercedes. Wat zij doen is knap. En ik had natuurlijk mazzel dat Valtteri door zijn lekke band in de slotfase de tweede plaats verloor", kijkt Verstappen nog terug op de eerste race in Silverstone waar hij nog bijna als winnaar over de streep kwam.

Max Verstappen tijdens een persconferentie in aanloop naar de GP van Groot-Brittannië - Red Bull Content Pool

"Ik snap eigenlijk niet waarom mensen steeds over die frustratie beginnen", verzucht Verstappen. "Er zijn veel coureurs die in mijn auto willen zitten. Toen we nog met Renault-motoren reden die steeds kapot gingen; dát was frustrerend. Dan scoor je nul punten." De coureur van Red Bull Racing focust juist op lichtpuntjes. "Ik blijf positief. We hebben elke race de snelste bandenwissel. En de spoedreparatie van mijn beschadigde auto, vlak voor de start in Hongarije was ook zo'n moment. Dat was indrukwekkend. En het lukt alleen maar in dik twintig minuten als mensen lekker in hun vel zitten."

Quote Ik wil elk raceweekend het beste eruit halen. Natuurlijk wil ik winnen, maar als tweede of derde worden het maximaal haalbare is, moet ik daar tevreden mee zijn. Max Verstappen

De 22-jarige Verstappen, die dit jaar de jongste wereldkampioen had kunnen worden, ontkent dat hij zijn doelen heeft bijgesteld. "Er is wat dat betreft niets veranderd. Ik wil elk raceweekend het beste eruit halen. Natuurlijk wil ik winnen, maar als tweede of derde worden het maximaal haalbare is, moet ik daar tevreden mee zijn." Red Bull te traag De eerste vier grand prixs hebben ondubbelzinnig aangetoond dat Red Bull opnieuw op alle fronten te traag is. In Formule 1-jargon: de RB16 heeft volgens Verstappen te weinig 'downforce' en Mercedes is zelfs 'met extra vleugel' sneller op de rechte stukken. "We verliezen overal", legt Verstappen uit. "In de bochten hebben we te weinig neerwaartse druk (waardoor de auto als het ware aan het asfalt 'kleeft', red.). Mercedes had in Silverstone een hogere topsnelheid, terwijl ze met meer neerwaartse druk reden dan wij. Eigenlijk zouden ze daardoor juist snelheid moeten inleveren, maar ze doen dus iets slims." "En op zaterdag, tijdens de kwalificatie, schroeven ze de motor nog extra op en zijn ze helemaal niet bij te houden."

Alexander Albon en Max Verstappen lopen over het circuit in Silverstone - Red Bull Content Pool

Zo bezien is het een klein wonder dat Verstappen afgelopen weekend voor de derde keer op rij naar het podium reed. "Het maximale eruit halen, daar draait het nu om en dat hebben we de afgelopen races goed gedaan. Jammer dat ik in de eerste race uitviel. Anders zag het er nog beter uit." Gaat Verstappen dit seizoen nog een grand prix winnen? "Op eigen kracht maken we nog geen schijn van kans, maar we moeten toeslaan als het bij Hamilton of Bottas een keer tegenzit. Dan moet je in de buurt zitten, zoals in de vorige race met de lekke banden in de slotfase. Ons doel is het hen niet te makkelijk te maken."

Quote Laten we hopen dat ik niet in niemandsland rij en dat het wat minder slaapverwekkend wordt. In de vorige race kon ik schaapjes tellen. Max Verstappen