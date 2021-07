Handbalsters spelen goed, maar verliezen toch van rivaal Noorwegen

De Nederlandse handbalsters zijn op het olympisch toernooi in Tokio tegen hun eerste nederlaag aangelopen. Oranje ging in de groepsfase met 29-27 onderuit in de kraker tegen Noorwegen.

Nederland en Noorwegen kwamen elkaar de laatste jaren regelmatig tegen op de grote internationale eindtoernooien.

In 2015 verloor Nederland de WK-finale van Noorwegen. In 2016 verloor Oranje de EK-finale en later in Rio de Janeiro de olympische troostfinale van de Noorsen, die een jaar later in de halve finale van het WK opnieuw te sterk waren voor Oranje.

In 2019 won Nederland eindelijk van de grote rivaal, in de groepsfase van het WK. Het was de opmaat naar de wereldtitel voor Oranje.

Oranje komt net tekort

In Tokio werd het opnieuw een spannend duel. Noorwegen sloeg als eerste een gaatje (8-5) en leidde met 16-13 bij rust, al was de marge tweemaal een goal geweest.

Oranje knokte, speelde bij vlagen prima en stond een keer voor (23-22), maar de Noorsen waren uiteindelijk sterker. Nora Mork deed Oranje met negen doelpunten het meeste pijn.