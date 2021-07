De uitzending van 31 juli

Een brandweerman probeert een bosbrand te blussen in Turkije. - RTR

Branden teisteren landen rond Middellandse Zee Het is extreem heet in landen rond de Middellandse Zee. Op het vasteland van Griekenland loopt het kwik op tot rond de 45 graden. Ook de rest van Zuidoost-Europa heeft te maken met temperaturen rond en boven de 40 graden door warme lucht uit Afrika. De brandweer heeft zijn handen vol aan natuurbranden. We spreken een Nederlandse natuuronderzoeker in Spanje over het extreme weer.

Jaar na explosie Beiroet Een jaar geleden werd de hoofdstad van Libanon opgeschrikt door een ongekend grote explosie. In de haven ontplofte een enorme hoeveelheid ammoniumnitraat, door een brand bij een loods. Een brandweerploeg die in de haven was om de brand te blussen, overleefde het niet. We spreken met hun collega's over die dramatische dag. En: hoe staat het met het onderzoek naar de ramp?