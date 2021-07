Boeren eisen actie van overheid tegen giftige bermbloeier

De plant bloeit mooi, is ijzersterk en groeit razendsnel. Maar de opmars van jacobskruiskruid in Nederland is veel boeren een doorn in het oog. De plant is giftig. Vooral paarden en runderen kunnen er doodziek van worden. De boeren eisen dat de overheid meer werk maakt van de bestrijding.

"Ik heb het zelf meegemaakt op mijn bedrijf. Een van mijn koeien vertoonde grote witte plekken op de zwart-witte huid. Op een gegeven moment ging de huid loshangen. Dan weet je het al, ze heeft jacobskruiskruid binnen gekregen", aldus Dirk Bruins, veehouder en voorzitter van LTO Noord.

De koe waar het om gaat heeft het uiteindelijk gered, maar volgens Bruins gaat het vaak mis en sterven er dieren. "Het probleem is dat jacobskruiskruid zich ophoopt in de lever. Daar leidt het tot een opeenhoping van giftige stoffen, die het dier uiteindelijk fataal kan worden. Het is niet zo dat je een op een kunt zeggen: de plant leidt tot de dood van een dier. Het is in feite een sluipmoordenaar.

Volop in bloei

Voor wegbeheerders is jacobskruiskruid is de gedroomde bermbloeier. Tot voor kort was het eerste wat de gemeente. provincie of Rijkwaterstaat deed bij de aanleg van een weg of fietspad jacobskruiskruid aanplanten. Niet alleen omdat het er leuk uitziet, maar ook omdat de berm met de plant direct een stuk steviger is. "Gelukkig doen ze dat nu niet meer", zegt Bruins. Maar het probleem is niet voorbij. Integendeel. Overheden gaan meer en meer over op ecologisch maaibeleid. Er wordt minder gemaaid. Planten in de bermen, zoals het alom aanwezige jacobskruiskruid, krijgen tegenwoordig de kans om volop in bloei te komen.

"Wij vinden biodiversiteit belangrijk en willen ook dat planten groeien. Maar we willen niet dat er giftige planten groeien", zegt Bruins bij RTV Drenthe. "De plant moet beter gemaaid of weggehaald worden. Desnoods met bestrijdingsmiddelen als het echt niet anders kan."

Niet in de buurt van boerenland

Het probleem speelt op een groot aantal plekken in Nederland. In het noorden gaan stemmen op om een convenant op te stellen, waarin de boeren samenwerken met provincie, gemeentes en Rijkswaterstaat. "Jacobskruiskruid hoeft wat ons betreft niet weg, het moet alleen niet meer in de buurt van boerenland staan", benadrukt Bruins. In Limburg staat een bijeenkomst gepland van paardenhouders, gemeenten en provincie. "In deze bijeenkomst willen we gemeenten vragen om tijdig te maaien", aldus de Limburgse Land- en Tuinbouworganisatie. Ook in de Gelderse Vallei roept de LTO de gemeenten op in actie te komen.

"Per geval wordt gekeken of en hoe er actie wordt ondernomen", laat een woordvoerder van de provincie Drenthe weten naar aanleiding van de oproep van de LTO. "Waar het nodig blijkt, wordt extra gemaaid langs provinciale wegen bij landerijen voor hooi en waar vee loopt. Er is gekozen voor het individueel afhandelen van meldingen om rekening te kunnen houden met ecologisch bermbeheer."

Paardenhouder Jaap Haikens uit Papenvoort wacht het allemaal niet af. Samen met zijn vrouw verwijdert hij jacobskruiskruid met de hand. Niet alleen de bloeiende, ook de jonge planten. "Dat is lastig om goed te doen maar wel het beste. Want die kleine plantjes van nu zijn de grote bloeiende planten van volgend jaar."