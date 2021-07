Estafetteteam met Bol en Bonevacia naar vierde plaats op de 4x400 meter gemengd

Nederlandse estafetteteam 4x400 meter gemengd eindigt net naast podium - NOS

De Nederlandse estafetteploeg op de 4x400 meter gemengd heeft net naast de medailles gegrepen in Tokio. Het kwartet Liemarvin Bonevacia, Lieke Klaver, Femke Bol en Ramsey Angela liep in de finale van de discipline, die in Japan voor het eerst op het olympische programma staat, naar de vierde plaats. Het verschil met de medailles was miniem. Uiteindelijk liepen de Nederlanders op 0,14 seconde brons mis. Het Nederlandse kwartet noteerde met 3.10,36 een Nederlands record. Dat was vrijdag door Jochem Dobber, Lieke Klaver, Lisanne de Witte en Ramsey Angela in de series op 3.10,69 gebracht. Polen won in 3.09,87. Zilver was voor de Dominicaanse Republiek (3.10,21) en de Amerikaanse ploeg (3.10,22) veroverde brons. Gedoe met diskwalificaties Vooraf was er nogal wat te doen over het deelnemersveld in die historische finale van de gemengde kwartetten. De Amerikaanse en Dominicaanse ploeg werden vrijdag na de series gediskwalificeerd wegens onreglementaire wissels. Uren later besloot de jury na protest de uitsluitingen terug te draaien. De Nederlandse delegatie in Tokio plaatste daar grote vraagtekens bij en diende weer protest in tegen dat jurybesluit. Toch stonden de Amerikanen en de Dominicanen in de eindstrijd en dat betekende twee geduchte tegenstanders extra voor het Nederlandse team, dat vrijdag met 3.10,69 (Nederlands record) grote indruk maakte.

De vraag was of Nederland door het goede optreden in de serie de samenstelling zou wijzigen. Femke Bol, Nederlands snelste loopster op de 400 meter, bleef in de series aan de kant. Zelf verklaarde ze haar na haar sterke optreden in de series van de 400 meter horden dat ze niet zou lopen in de finale van de 4x00 meter gemengd. "Mijn focus ligt bij de 400 meter horden en de 4x400 meter met de vrouwenploeg." In de Japanse avond bleek alles anders. Bol, pas 21 jaar en debutante op de Spelen, verving toch Lisanne de Witte. En ook Liemarvin Bonevacia, Nederlands recordhouder op de 400 meter, maakte zijn opwachting. Hij verving Jochem Dobber, die in de serie nog als startloper fungeerde.

Ramsey Angela ligt kort voor de finish nog tweede - EPA