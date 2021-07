Verstappen tweede achter Hamilton in derde vrije training

Max Verstappen heeft in de derde en laatste vrije training van de GP van Hongarije de tweede tijd neergezet. De Red Bull-coureur was 0,088 langzamer dan zijn rivaal om het wereldkampioenschap, Lewis Hamilton. De kwalificatie voor de elfde GP van het seizoen is om 15.00 uur.

Valtteri Bottas eindigde als derde. De Fin was 0,229 langzamer dan zijn teamgenoot Hamilton. Sergio Perez (de tweede coureur van Red Bull) gaf ruim een seconde toe op de tijd van Hamilton.

Op vrijdag was Verstappen in de eerste vrije training de snelste. In de tweede sessie worstelde hij met de balans van zijn auto. Bottas zette toen de snelste tijd neer, voor Hamilton en Verstappen.

WK-strijd weer helemaal open

Verstappen is na tien races de leider in het WK-klassement met 185 punten, acht meer dan Hamilton.

Verstappen zag twee weken geleden zijn voorsprong slinken nadat hij in de GP van Groot-Brittannië door Hamilton van de baan was gereden. Verstappen moest de strijd staken en toekijken hoe Hamilton de race won.

Door die crash was het ook de vraag of de motor mogelijk vervangen moest worden in de bolide van Verstappen. Leverancier Honda heeft echter grondige checks gedaan en durft het risico te nemen om met dezelfde motor de race te rijden.