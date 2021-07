Uitgejoelde Hamilton grijpt pole op moment suprême: 'Ik vind het niet erg'

Lewis Hamilton heeft bij de Grand Prix van Hongarije voor de achtste keer poleposition gegrepen. De Brit, die zeven grand prixs geleden (Spanje) voor het laatst van pole vertrok, klopte in de kwalificaties Valtteri Bottas (+0,315) en Max Verstappen (+0,421).

Verstappen klokte in de eerste twee kwalificatiesessies nog de beste tijd, maar kwam in de derde en belangrijkste sessie niet aan de tijd van Hamilton.

Het is voor Hamilton de 101ste poleposition uit zijn loopbaan. Hij won de Grand Prix van Hongarije al acht keer.

Verstappen: 'Lopen achter de feiten aan'

"Het hele weekend lopen al we een beetje achter de feiten aan en dat zien we nu in de kwalificatie", mopperde Verstappen na afloop. Hij startte de voorbije vier races van poleposition.

Hamilton werd tijdens zijn interview op het circuit door een deel van het publiek uitgejoeld, vermoedelijk vanwege alle gebeurtennissen rond de GP van Groot-Brittannië.

'Sir cheat'

Er hing op de tribune van de Hungaroring zelfs een anti-Hamilton-spandoek met de tekst 'Sir cheat: Karma is on its way'.

"Het boegeroep geeft mij energie, ik vind het niet erg", reageerde Hamilton koeltjes. "Ik heb er verder weinig over te zeggen. Het is sport en mensen mogen hun emoties en voorkeuren uiten. Ik trek het me niet aan. Ik sta vooraan, dus er zal toch iets zijn wat ik goed doe.