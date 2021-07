Honderden vakantiegangers voor dichte deur bij spooktestlocatie Goes

MCD Medical is bereid de schade te vergoeden aan de mensen die zich de afgelopen week tevergeefs meldden voor een coronatest in Goes. Op het opgegeven adres aan de Joachimikade zit geen testlocatie. Alle gedupeerden, naar schatting zo'n 300, krijgen een cadeaukaart van 25 euro. Wie veel kosten heeft gemaakt, kan ook die schade vergoed krijgen.

"Hier is iets vreselijks misgegaan", zegt Thijs van Zanten van MCD Medical. Het bedrijf heeft meer dan honderd testlocaties in heel Nederland en had een "onderaannemer" gevraagd om nog eens 27 nieuwe locaties te regelen. "Daarvan hebben we er 26 persoonlijk bezocht. Maar het adres in Goes; tja, dat zijn we vergeten", aldus Van Zanten.

Ook al zat er op het adres geen testlocatie, die werd wél genoemd op de overheidssite testenvoorjereis.nl. Op die website kun je een afspraak maken voor een PCR- of antigeentest. Gevolg was dat vanaf woensdag de eerste mensen voor een dichte deur kwamen te staan in Goes.

Omrijden met de caravan

Een aantal gedupeerden week uit naar een andere locatie van MCD, zoals in Vlissingen. Maar een onbekend aantal had daar de tijd of mogelijkheden niet voor. Volgens Van Zanten zullen er mensen zijn die hun vakantievlucht hebben gemist of uitgesteld. "Er zijn ook mensen die extra kosten hebben gemaakt omdat ze met hun caravan onderweg waren naar Frankrijk en speciaal zijn omgereden om een test in Goes te laten doen", zegt hij.

MCD stuurt vandaag alle gedupeerden van de spooktestlocatie een email over hoe ze een schadevergoeding kunnen krijgen. "We gaan alle kosten vergoeden", zegt Van Zanten. Hij denkt dat het bedrijf voldoende financiële armslag heeft. "Even in perspectief: we doen 20.000 tot 30.000 tests per dag. Dus dat moet geen probleem zijn."

De huurder liet het afweten

Het bedrijf heeft ook het ministerie als opdrachtgever en financier van de tests op de hoogte gesteld. Van Zanten: "Er is contact geweest met het het ministerie van VWS omdat we daarmee een duidelijke afspraak hebben gemaakt over de levering van diensten. We hebben gemeld wat er is misgegaan."

De eigenaar van het betrokken pand aan de Joachimikade lijkt in ieder geval geen blaam te treffen. Bij Omroep Zeeland laat hij weten dat iemand twee maanden geleden contact zocht om een ruimte te huren. Toen een contract getekend zou worden, liet de kandidaat-huurder het afweten.