Drie dagen na haar goud in Japan wint Van Vleuten in San Sebastián

Woensdagmiddag won ze nog olympisch goud in Tokio. Een dag later landde ze alweer op Schiphol om vrijdag naar Spanje af te reizen en daar zaterdagochtend héél vroeg op te staan. Waarom? Om van start te gaan in Clásica San Sebastián. "Mijn favoriete race", verklaart Annemiek van Vleuten.

Na een kleine vier uur kwam ze winnend (en solo) over de finish.

Voor de duidelijkheid: ze is de enige. Geen van de andere tijdrijders die woensdag nog op de Olympische Spelen in actie kwamen, vlogen ook naar het Baskenland om daar zaterdag de tweede editie te rijden van de Spaanse eendagskoers.

Niet dat het een kleine wedstrijd is; ook bij de vrouwen is het een WorldTour-wedstrijd.