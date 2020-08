Sterverslaggever Hollander ook vermoord

Sportjournalist Han Hollander blijkt de oorlog niet te hebben overleefd. De BBC meldt dat hij is vermoord in een concentratiekamp in Polen. Hij werd in juli 1943 met zijn vrouw vergast in Sobibór, zijn dochter was eerder al vermoord in Auschwitz.

Hollander schreef radiogeschiedenis door op 11 maart 1928 voor het eerst liveverslag te doen van een voetbalwedstrijd. Vanuit het Nederlandsch Sportpark in Amsterdam deed hij verslag van de interland Nederland-België, die in een tamme 1-1 eindigde.

AVRO-oprichter Vogt had hem voor de klus gevraagd omdat Hollander in hun diensttijd zo levendig over sport had gepraat. Hollander was daarna op de sportredactie van De Telegraaf terechtgekomen. Hij had als midvoor voor zijn club in Deventer ook nog de naam Go Ahead bedacht toen de KNVB de naam Be Quick afwees omdat er daar al zoveel van waren.

Zuidpoolblizzard

Hollander deed die middag tijdens een "zuidpoolblizzard met stuifsneeuw" verslag vanuit een houten hokje boven op de eretribune van het stadion. "We hadden het dak bereikt via een ladder op de vliering van de ambtswoning van de stadionopzichter Veen", herinnerde Vogt. "Mevrouw Veen vond dat maar zo-zo, want al dat geloop en gedraaf ging over haar smetteloze traploper."

Hollander was behoorlijk nerveus geweest voor de uitzending ("een van de ellendigste periodes van mijn leven"). Hij had om zich voor te bereiden voor het eerst een radio gekocht en uitzendingen uit het buitenland beluisterd. De Engelse aanpak vond hij maar niks.

"Die stem was te flegmatiek. De man zág de wedstrijd wel, maar beleefde hem niet! Ik wilde climax in de stem horen en die kwam niet", analyseerde hij. "Een eerste vereiste voor de verslaggeving was natuurlijk de nodige speelkennis, maar ook een zekere flux de paroles mocht niet ontbreken."

BN'er

Hollanders stijl werd gewaardeerd, bleek uit de publiekspost die binnenkwam. Daar zaten twee aanbiedingen van horlogemakers tussen, omdat Hollander de zijne live in de uitzending beschadigd had. "Hemel, daar valt mijn horloge", hoorden luisteraars toen Hollander in het krappe radiohutje naar voren boog om de wedstrijd te volgen.

Dankzij de geslaagde proefuitzending werd voetbal een van de publiekstrekkers op het nieuwe medium. De KNVB vreesde aanvankelijk zelfs dat het publiek liever thuis de radio zou aanzetten dan een kaartje kopen, maar moest toegeven dat de sprankelende verslagen van Hollander juist tot meer leden leidde.

Hollander relativeerde dat was: "Had ons elftal die wedstrijd verloren, ik ben er stellig van overtuigd dat de eerste uitzending niet zo was ingeslagen."