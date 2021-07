Slechts één judomedaille in Tokio: 'Bijna niemand heeft absolute topvorm laten zien'

Net als vijf jaar geleden keert de Nederlandse judoploeg met slechts één bronzen medaille terug naar Nederland. In Tokio veroverde Sanne van Dijke het brons in de klasse tot 70 kilogram. Vijf jaar geleden in Rio de Janeiro was het Anicka van Emden die het brons pakte voor Nederland.

"Een keer brons in Tokio is echt te weinig", vertelt de oud-judoka en NOS-analiste. "We hebben zeker vijf judoka's die absolute wereldtop zijn, dus er zit echt kwaliteit in de ploeg. Ik verbaas me hier echt over, want niemand heeft echt zijn absolute topvorm laten zien in Tokio. De judobond zal dit goed moeten evalueren."

Centralisatie?

Volgens voormalig judotrainer Cor van der Geest is het gebrek aan medailles te wijten aan de centralisatie van het judo in Nederland. Na Rio werd op Papendal een centrale trainingslocatie ingericht voor het judo. "Dat werkt dus niet", vertelde Van der Geest in Radio Olympia op NPO Radio 1.

"Dat vind ik te makkelijk", aldus Van Emden. "Voor sommige judoka's is Papendal echt een succesformule gebleken: kijk maar naar Sanne van Dijke en ook Tornike Tsjakadoea. Zij floreren echt bij de centralisatie. Het zorgt voor rust, regelmaat en reinheid en dat is goed voor de ontwikkeling van topsporters."