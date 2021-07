Protest TeamNL tegen terugdraaien diskwalificatie Amerikaans estafetteteam

De Amerikanen wonnen hun race. Ook de ploeg van de Dominicaanse Republiek, tweede achter de Amerikanen, werd gediskwalificeerd. Ook dat besluit is herroepen. Beide teams maken deel uit van het deelnemersveld in de finale.

Het Nederlands team in de finale van de 4x400 meter gemengd krijgt vanmiddag om 14.35 toch te maken met het team van de Verenigde Staten. De Amerikanen werden vrijdag in de series gediskwalificeerd, omdat ze op een verkeerde plaats wisselden. Na een protest van de Amerikanen werd dat, volgens de Atletiekunie en TeamNL, om onduidelijke redenen weer teruggedraaid door de jury.

Nederland finishte vrijdag met Jochem Dobber, Lieke Klaver, Lisanne de Witte en Ramsey Angela in de tweede serie in een nationaal record als tweede achter Polen. De 3.10,69 was ook de tweede tijd van het complete deelnemersveld aan de nieuwe olympische discipline.

Wanneer het protest van Nederland, dat steun heeft gekregen van andere landen, wordt behandeld is onduidelijk. De vraag is of dat voor de finale om 14.35 uur Nederlandse tijd zal zijn.