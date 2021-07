Thompson-Herah prolongeert olympische titel op 100 meter in verbluffende tijd

Elaine Thompson-Herah prolongeert haar olympische titel - Reuters

Elaine Thompson-Herah heeft haar olympische titel van Rio de Janeiro op de 100 meter geprolongeerd. In een razendsnelle finale liep de 29-jarige Jamaicaanse sprintster in 10,61 seconden naar het goud. Alleen wereldrecordhoudster Florence Griffith-Joyner (10,49) is in het verleden sneller geweest dan Thompson-Herah. Jamaica excelleerde zaterdagavond in Tokio op de vrouwensprint. De 34-jarige Shelly-Ann Fraser-Pryce, olympisch kampioene in 2008 en 2012, veroverde zilver in 10,74. Het brons was voor de derde Jamaicaanse atlete: Shericka Jackson in 10,76. Bekijk hieronder de samenvatting van de finale van de 100 meter.

Nederlandse vrouwen ontbraken in de eindstrijd. Marije van Hunenstijn strandde eerder al in de series. Dafne Schippers en Jamile Samuel meldden zich af. Zij richten zich op de 200 meter. Thompson-Herah was vijf jaar geleden in Rio de Janeiro al de sprintkoningin van het olympisch toernooi. Naast het goud op de 100 meter won ze ook de olympische titel op de 200 meter en zilver op de 4x100 meter. In Rio troefde ze op de 200 meter Dafne Schippers af, die in jaar eerder haar grootste triomf vierde met de wereldtitel op de 200 meter.

In Tokio bleken de Jamaicaanse sprintsters in bloedvorm. Thompson-Herah begon de series met 10,82 seconden. De zeer ervaren Fraser-Pryce met 10,84. Marie-Josée Ta Lou uit Ivoorkust was echter nog sneller, met 10,78. Het waren ongekend snelle tijden voor de series, waarin de toppers doorgaans kijken of ze op de juiste positie lopen om door te gaan. De nieuwe schoenen waarover de atletes sinds een jaar kunnen beschikken, zoals bijvoorbeeld de Nike Dragonfly, zullen ongetwijfeld een belangrijke rol hebben gespeeld in de rappe tijden.

