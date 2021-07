Fraser-Pryce als snelste naar olympische finale 100 meter

Shelly-Ann Fraser-Pryce - AFP

Shelly-Ann Fraser-Pryce heeft zich als snelste sprintster geplaatst voor de olympische finale op de 100 meter. De 34-jarige Jamaicaanse, al goed voor olympisch goud op de 100 meter in 2008 en 2012, liep zaterdag in haar halve finale naar winst in 10,73 seconden. Europees kampioene Dina Asher-Smith, een van de grote kandidaten voor olympisch eremetaal, werd verrassend uitgeschakeld. De 25-jarige Britse finishte als derde in haar race en haar tijd van 11,05 was niet goed genoeg om tot de twee snelste verliezers te behoren.

