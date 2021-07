Niemand wint van de tijd, ook Henk Grol niet: 'Tijd voor een nieuw leven'

Henk Grol wilde op de Olympische Spelen zijn carière dolgraag afsluiten met een medaille, maar hij bleef met lege handen staan. In het individuele toernooi lag hij er al binnen een halve minuut uit. In de landenwedstrijd ging de strijd om het brons verloren. "Wat een roteinde.."

Het is een teleurstellend slot van een lange loopbaan. "Ik kijk uit naar een nieuw leven zonder judo." Het lichaam van de 36-jarige Grol wil niet meer. "Ik heb veel fysieke klachten. Op meerdere plekken en dat gaat ook niet meer over. Niemand wint van de tijd, ik ook niet."

"Ik vond het fantastische mooie sport. Ik heb gewonnen, ik heb verloren. Ik ben door het putje gegaan en ben weer opgestaan", zei Grol na afloop over zijn loopbaan. "Ik had graag een ander einde gehad, maar ook dat is topsport."

Hij sloot zijn allerlaatste gevecht af met ippon, maar dat maakte de frustratie over de nederlaag tegen de Duitsers niet minder. "Als Nederland hebben we gewoon een rottoernooi gehad. Derde worden was een mooie bekroning geweest voor heel veel goede judoka's. Dat had ik heel graag gewild."