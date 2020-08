Broers Rajapaksa grote winnaars verkiezingen Sri Lanka

De broers Rajapaksa hebben zoals verwacht de parlementaire verkiezingen in Sri Lanka overtuigend gewonnen. Zittend premier Mahinda Rajapaksa zal de komende termijn waarschijnlijk dezelfde functie vervullen. Zijn jongere broer Gotabaya is sinds vorig jaar president van het land.

De partij van de broers, Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), behaalde 145 van de 225 zetels in het parlement. Omdat de partij wordt gesteund door kleinere partijen, is de facto een tweederdemeerderheid behaald. Dat betekent dat de broers de macht hebben om de grondwet te veranderen en hun grip verder te versterken.

De Rajapaksa's trekken al jaren aan de touwtjes in Sri Lanka. Mahinda Rajapaksa was president tussen 2005 en 2015, Gotabaya was in die periode minister van Defensie. Hij won de presidentsverkiezingen van afgelopen november met een campagne waarin hij zichzelf neerzette als de enige leider die de veiligheid zou terugbrengen, na de aanslagen van vorig jaar op kerken en hotels. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven.

Gotabaya is omstreden, omdat aan het einde van de burgeroorlog in 2009 onder zijn toezicht vele Tamils - een minderheid gevormd door hindoes en christenen - verdwenen. Hij wordt zodoende beschuldigd van mensenrechtenschendingen.

De stemming werd tot twee keer toe uitgesteld vanwege het coronavirus. De opkomst was met 71 procent hoger dan verwacht.