Nederlandse motoragent zwaargewond bij botsing net over de grens in België

Een Nederlandse motoragent is gisteravond zwaargewond geraakt toen hij net over de grens in België werd aangereden. Volgens Vlaamse media verkeert hij in levensgevaar.

De motoragent kwam uit de richting Hulst en was net de grens gepasseerd. Ter hoogte van een grote discotheek in het dorp Stekene werd hij rond 21.40 uur aangereden door een automobilist. Die was net linksaf geslagen om het parkeerterrein van de discotheek op te rijden.

Een getuige zegt bij Omroep Zeeland dat de motoragent met hoge snelheid reed, zonder sirene en zwaailichten. Door de klap werd hij van zijn motor geslingerd. Hij raakte zwaargewond.

Bij de grens met België werd gisteravond een politiecontrole gehouden op snelheid, alcohol- en drugsgebruik. Een woordvoerster van de Zeeuwse politie laat weten dat de Nederlandse politie, onder wie de aangereden motorrijder, daarbij samenwerkte met Vlaamse collega's.