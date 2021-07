Het is zwarte zaterdag: al vroeg drukte op de Europese wegen

Het is al druk op de Europese wegen, onder meer op de vakantieroutes in Frankrijk. Ook op de A8 tussen München en Salzburg moeten automobilisten rekening houden met een extra reistijd van twee uur, meldt de ANWB.

In Zwitserland staan files bij de Gotthardtunnel op de A2 richting Italië . In Italië zelf is het druk op de A1 tussen Milaan en Modena, waar automobilisten richting de Adriatische kust rijden.

Het is vandaag zwarte zaterdag, de traditioneel drukke dag op de wegen in Europa wanneer veel vakantiegangers tegelijkertijd de weg op gaan. De zwaarste verkeersoverlast is zoals verwacht op de beruchte Route du Soleil, op de A6 en A7 onder Parijs. Daar loopt de vertraging al op tot bijna drie uur.

"Veel dingen komen samen, dus het wordt morgen een drukke dag. Dat gaan we in heel Europa zien en vooral in Frankrijk", zei Tim Schaap van de ANWB gisteren . Daar komt nog bij dat het mogelijk nog drukker wordt omdat mensen vanwege de pandemie afzien van een vliegreis en liever met de auto op pad gaan.

Heleen de Geest van de ANWB zegt dat de drukte op de wegen al behoorlijk begint op te lopen. "Vooral al redelijk zuidelijk. Tussen Lyon en Orange, een traditioneel druk stuk, heb je al 3,5 uur vertraging en dat zakt steeds verder naar het zuiden. Dus straks wordt dat de A9 richting Spanje."

De Geest ziet de drukte toenemen en verwacht de piek om twaalf uur. Of het drukker is omdat mensen minder het vliegtuig nemen naar hun vakantiebestemming kan ze nog niet zeggen. "Het is wat meer gespreid, want gisteren stond er ook al meer dan 1000 kilometer, dat is wel opvallend."

Of het echt extreem druk gaat zijn, zal ook rond twaalf uur blijken. "We hebben het nog niet allemaal bij elkaar opgeteld. We zien wel duidelijk terug dat er heel veel Europeanen met de auto op vakantie gaan dit jaar."

Vertrek later of doordeweeks

Volgens De Geest is het verstandig om later te vertrekken. "Als je dan toch per se op zaterdag wilt vertrekken, kun je het beste na tienen gaan. Dan zijn de meeste Fransen al vertrokken en daar rij je dan achteraan en dat scheelt heel veel tijd."

Volgende week zaterdag wordt er overigens weer drukte op de weg verwacht. "Als je er rekening mee kunt houden is het advies: vertrek laat op zaterdag, liefst op zondag en nog liever doordeweeks."