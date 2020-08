Trump zet door en doet TikTok in de ban

TikTok is een socialemedia-app van Chinese makelij die in het westen al een tijdje aan een opmars bezig is. Het idee is dat gebruikers, nu nog veelal jongeren, filmpjes van zo'n 15 seconden delen waarin op muziek acts of dansjes worden gedaan. De app heeft in de VS 100 miljoen gebruikers, in Nederland zo'n 3,5 miljoen en wereldwijd 800 miljoen.