Onderhandelingen TikTok verder onder druk door ban Trump

Verder waarschuwt de president in het bevel dat de app kan worden gebruikt voor desinformatiecampagnes van de Chinese Communistische Partij. Daarom moet de VS "agressieve maatregelen nemen tegen de eigenaren van TikTok om onze nationale veiligheid te beschermen", aldus de president.

Trump ziet TikTok als een veiligheidsrisico, de vrees is dat de Chinese overheid via ByteDance bij data van Amerikaanse gebruikers kan komen. Het bedrijf ontkent dit.

Microsoft bevestigde begin deze week dat er gesprekken zijn over een overname. Gisteren meldde de Financial Times op basis van bronnen dat, in tegenstelling tot wat de softwaremaker eerder zelf zei, het bedrijf kijkt of het de activiteiten van TikTok wereldwijd kan overnemen.

Eerder zei Trump dat de app op 15 september, de dag van de deadline, uit de lucht zou gaan als er dan geen deal is. De precieze effecten van het decreet zijn vooralsnog onduidelijk. Een scenario waar rekening mee wordt gehouden is dat de app niet meer te vinden is in de downloadwinkels van Apple en Google.

TikTok is een socialemedia-app van Chinese makelij die in het westen al een tijdje aan een opmars bezig is. Het idee is dat gebruikers, nu nog veelal jongeren, filmpjes van zo'n 15 seconden delen waarin op muziek acts of dansjes worden gedaan. De app heeft in de VS 100 miljoen gebruikers, in Nederland zo'n 3,5 miljoen en wereldwijd 800 miljoen.

Naast TikTok richt de Amerikaanse regering nu ook de pijlen op WeChat met een soortgelijk decreet; ook deze gaat over 45 dagen in. Trump zegt dat die app "automatisch enorme hoeveelheden informatie van zijn gebruikers vastlegt". Hiermee zou de Chinese Communistische Partij volgens hem toegang kunnen krijgen tot persoonlijke informatie van Amerikanen.

In tegenstelling tot videoapp TiKTok, is deze app niet enorm populair in de VS. Het is wel een heel belangrijke dienst in China. Het is in beginsel een chat-app, maar in de app kunnen gebruikers via zogeheten 'mini-programma's' veel meer. Zo is het mogelijk om verzekeringen af te sluiten, reserveringen te plaatsen en af te rekenen.

De app is daarnaast belangrijk voor het contact tussen mensen en bedrijven in de VS en China. De analyse van Amerikaanse kranten is dan ook dat de potentiële impact van dit decreet groter kan zijn dan de maatregel tegen TikTok. De kans dat de videoapp op het moment van de deadline in september een deal heeft met een Amerikaans bedrijf, met Microsoft als de nu meest waarschijnlijke optie, is aanwezig. Voor WeChat geldt dat niet.

In Nederland doet de Autoriteit Persoonsgegevens onderzoek naar de app, gericht op de vraag of TikTok "privacyvriendelijk is ontworpen en ingericht".

