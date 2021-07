Badloe had het zonder 'Dor' en Aaron niet gered: 'Niet ik, maar we hebben goud'

Trotse Badloe na veiligstellen olympische titel: 'Onbeschrijfelijk gevoel' - NOS

"Dit is toch gaaf? Dit is kicken", reageerde Kiran Badloe na zijn olympische titel. Hij heeft het nadrukkelijk niet over 'ik' maar over 'we'. "Zonder mijn coach Aaron had ik het niet gered. En ook zonder Dor het afgelopen jaar niet. Daarom vind ik het toepasselijk dat ik het over 'we' heb", verwijst Badloe naar coach McIntosh en vriend Van Rijsselberghe. De meeste emoties werden vrijdag al geuit door Badloe, toen duidelijk werd dat het goud binnen was. Hij hoefde de medalrace alleen nog maar te finishen. Toch was er spanning bij Badloe. Ik moest een goede race varen, behoudend van start gaan om geen diskwalificatie te krijgen. Ik heb het goed kunnen afsluiten." "Genieten was er gisteren nog niet bij. En ik wilde die race nog zo goed mogelijk finishen." Tijdens die race gebeurde er nog genoeg. De drie voornaamste concurrenten van Badloe stonden gespannen aan de start en gingen alle drie in de fout door te vroeg de startlijn te passeren: diskwalificatie.

Van Rijsselberghe enorm trots op 'gouden maatje' Badloe: 'Speer op het water' - NOS

Dat zag ook Van Rijsselberghe, die vanachter zijn laptop meeleefde vanuit de Verenigde Staten. "Wat een gekkenhuis. Maar ik ben trots. Als een pauw", zei de olympisch kampioen van 2012 en 2016. Na race 5 werd het spannend. Daarin zat het tegen voor Badloe. "Ik kon niet zien hoe hij erin zat, maar die diskwalificatie was wel bepalend voor de rest van de competitie. Uiteindelijk heeft hij hem gisteren gewonnen. En toen heb ik hem gesproken. Vandaag hoef ik hem niet meer te feliciteren, hij mag genieten van alle andere mensen die hem feliciteren." De Texelaar had er graag zelf bij geweest, maar dat kon niet. Hij volgde de races gespannen vanuit de Verenigde Staten. "Ik heb gebaald dat ik er persoonlijk niet bij ben. Maar hij heeft de sterren van de hemel gevaren." Medaillemaker McIntosh Ook Van Rijsselberghe roemde de rol van McIntosh. "Je kan niet om hem heen. Aaron weet het zo goed aan te voelen. Hij weet op de juiste momenten de juiste dingen te zeggen. Hij is een medaillemaker." Over Badloe zei de tweevoudig olympisch kampioen nog: "Hoe ik hem wil typeren? Een enorm getalenteerde speer op het water, die een supergoed gevoel heeft voor materiaal. Een superhappy, relaxte gozer. Wat onze overeenkomsten zijn? We zijn allebei enorm knap." Fenomeen McIntosh roemde op zijn beurt zijn pupil. "Hij is koel als hij onder druk staat. Hij is een fenomeen. Tactisch en technisch gezien is hij een master in het windsurfen. Ik ben enorm trots op hoe hij gezeild heeft."

McIntosh roemt gouden Badloe: 'Een fenomeen' - NOS