Trotse Van Rijsselberghe: 'Kiran is een enorm getalenteerde speer op het water'

Enorm trots. Dat zijn de eerste woorden die opkomen bij Dorian van Rijsselberghe als hij praat over de olympische gouden medaille voor Kiran Badloe . In de RS:X-klasse volgt Badloe zijn landgenoot Van Rijsselberghe op als olympisch kampioen. "Hij heeft het enorm goed gedaan. Hij heeft de sterren van de hemel gevaren."

Van Rijsselberghe, de olympisch kampioen van 2012 en 2016, keek vanuit zijn huis in de Verenigde Staten de hele week naar het zeilen in Tokio. "Kiran heeft laten zien dat hij het hoofd koel kan houden. Hij was mentaal heel sterk de hele week en dan ben je echt een klasse apart."

Diskwalificatie

In Tokio was Badloe afgelopen week verreweg de meest constante windsurfer van het deelnemersveld. Hij won vijf races, maar belangrijker: hij kwam in tien van de twaalf races bij de beste vijf over de finish. Zijn diskwalificatie in race 5 mocht hij schrappen en zijn zevende plaats in race 2 deerde hem niet.

"Ik vond het wel moeilijk na die diskwalificatie", aldus Van Rijsselberghe. "Er was daarna ook weinig wind, dus het had anders kunnen lopen. Je weet het nooit, maar Kiran heeft zich enorm goed gehouden en laten zien dat hij de beste is."