Zeilsters Bekkering en Duetz geven koppositie nipt weg voor afsluitende medalrace

In de laatste drie reguliere races in de baai van Enoshima gaf het Nederlandse duo de leidende positie uit handen met een vijfde, twaalfde en zestiende plek. Maar de verschillen met alleen nog de afsluitende medalrace voor de boeg zijn erg klein.

In de Finn-klasse werd Nicholas Heiner in de zevende race tiende. In de achtste race kwam hij als derde binnen. Daardoor handhaafde hij zijn vierde plaats in het tussenklassement. In de Finn-klasse worden nog twee reguliere races en een medalrace gevaren.