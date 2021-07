Windsurfer Badloe zet reeks Van Rijsselberghe voort en pakt goud in Tokio

Vooral die regelmaat zorgde ervoor dat hij kon uitlopen op Goyard, Carboni en Myszka. Zijn diskwalificatie in race 5 mocht hij schrappen en zijn zevende plaats in race 2 deerde hem niet.

Badloe was afgelopen week verreweg de meest constante windsurfer van het deelnemersveld. Hij won vijf races, maar belangrijker: hij kwam in tien van de twaalf races bij de beste vijf over de finish.

Wat daarachter gebeurde was kolderiek; zowel de nummer 2, 3 áls 4 in de tussenstand (de Fransman Thomas Goyard, de Italiaan Mattia Carboni en de Pool Piotr Myszka) werden gediskwalificeerd vanwege een valse start. Goyard hield slechts een puntje over voor zilver. De Chinees Kun Bi kon zijn geluk niet op; vanuit geslagen positie pakte hij toch nog brons.

Het enige dat Badloe moest zien te vermijden, was een diskwalificatie. Daar slaagde hij in. Hij nam bij de start geen risico's en surfde de race eenvoudig uit.

De Nederlandse windsurfer Kiran Badloe heeft op de Olympische Spelen in Tokio goud veroverd in de RS:X-klasse. De 27-jarige Badloe, geboren in Almere, hoefde alleen nog maar te finishen om zeker te zijn van de titel.

De RS:X-klasse maakte voor de vierde en laatste keer onderdeel uit van het olympische programma. Vanaf Parijs (2024) wordt de klasse vervangen door foilen.

Derde goud op rij

In Peking in 2008 pakte Tom Ashley de eerste gouden RS:X-medaille, gevolgd door een dubbele triomf van Dorian van Rijsselberghe in 2012 en 2016. De Texelaar had graag zijn derde gouden plak op rij gehaald, maar werd in het olympische voortraject afgetroefd door Badloe. Er mag slechts één windsurfer per land meedoen op de Spelen.

Bij de vrouwen besluit Lilian de Geus haar Olympische Spelen op de vijfde plaats. Het was voorafgaand aan de medalrace al duidelijk dat de drievoudig wereldkampioene, die in Rio in 2016 net naast brons greep, andermaal geen eremetaal ging opeisen.