Wekdienst Tokio: een zekere boksmedaille en deze Nederlanders komen nog in actie

In Wekdienst Tokio blikken we iedere ochtend kort terug op de afgelopen olympische nacht en vooruit naar het resterende dagprogramma van de Nederlandse olympiërs.

Geen medailleceremonies voor Nederland vannacht, maar wel een paar opmerkelijke prestaties.

Boksster Nouchka Fontijn is al zeker van een olympische medaille in de klasse tot 75 kilogram. De 33-jarige Fontijn won in de kwartfinales van de Canadese Tammara Thibeault. Volgende week vrijdag vervolgt ze haar jacht op het goud.

Omdat er in het boksen geen wedstrijd om de derde plaats is, krijgen beide verliezend halvefinalisten in ieder geval een bronzen plak.

Bol en Visser eenvoudig door

Femke Bol plaatste zich met overmacht voor de halve finales op de 400 meter horden. Ze liep in haar serie ver voor de rest uit. Na haar race liet ze weten later op de dag niet in actie te komen tijdens de finale van de 4x400 meter gemengde estafette. "Ze liepen zo sterk, ze hebben mij niet nodig."