Wekdienst 31/7: Zwarte zaterdag • Pride Amsterdam van start

Het weer: Vandaag waait het stevig uit het westen. Daarbij trekken flink wat buien over ons land, mogelijk met onweer en windstoten. De temperatuur blijft steken op 19 of 20 graden.

Wat heb je gemist?

In Nederland worden jaarlijks 700 mensen met leeftijdsgebonden maculadegeneratie en serosa behandeld met Visudyne. Aan het middel is nu wereldwijd groot tekort, heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen bekendgemaakt. Pas begin volgend jaar is het naar verwachting weer verkrijgbaar.

Afhankelijk van het verloop van de ziekte krijgen patiënten met deze netvliesaandoeningen om de vier tot acht weken een injectie. Voor het medicijn is geen alternatief. Als patiënten het niet krijgen, kan hun gezichtsvermogen snel achteruitgaan.

Hoeveel er nog precies van het middel in Nederland is, is niet bekend. In het Oogziekenhuis Rotterdam zijn ze in ieder geval door hun voorraad Visudyne heen, zegt oogarts Pandelis Fotiou. Om de beperkte middelen te verdelen is een landelijke commissie ingesteld. "Die commissie beslist wie behandeld kan worden. Maar als de patiënten geen behandeling krijgen, kunnen de klachten verergeren en die schade is niet altijd te herstellen."

De netvliesaandoening heeft een grote impact op het leven van patiënten, weet ook Vera, die de zeldzame oogaandoening heeft, uit ervaring. Ze is begin 50, en is daarmee een van de jongere mensen bij wie de ziekte is geconstateerd. De meeste patiënten krijgen vanaf hun 65e klachten door leeftijdsgebonden maculadegeneratie.

"Ik wil er niet aan denken wat het voor mij betekent als mijn klachten het komende halfjaar ineens verergeren", zegt ze.

Ander nieuws uit de nacht:

Trump wilde verkiezingen onwettig laten verklaren: De oud-president van de Verenigde Staten probeerde dit in december vorig jaar. Aantekeningen van een gesprek met interim-minister Rosen van Justitie tonen dat aan.

Bezos vangt bot in strijd met Musk om NASA's maanlander: Het staat NASA vrij alleen met Elon Musks bedrijf SpaceX in zee te gaan voor een bemande maanmissie. Een klacht van Jeff Bezos, die wilde afdwingen dat ook van zijn bedrijf Blue Origin een contract zou krijgen, is afgewezen.

Reizigersorganisatie Rover verwacht nog 2 maanden krapte op spoor: De belangenorganisatie zegt dat ProRail heeft laten weten dat er nog tot 1 oktober krapte is in het rooster.

Almeerder opgepakt voor diefstal Pokémonkaarten: Een 29-jarige man uit Almere opgepakt voor de diefstal is de derde persoon die voor de roof wordt aangehouden, naar een vierde persoon wordt nog gezocht.

En dan nog even dit:

De koninklijke grafkelder in de Nieuwe Kerk in Delft is bijna vol en daarom wordt een nieuwe crypte aangelegd. Daarvoor moeten andere, eeuwenoude graven worden geruimd, veelal van rijke inwoners van Delft. Die konden tot begin 19e eeuw in de kerk worden begraven.

Die oude graven worden eerst onderzocht door archeologen. Zij begonnen deze week met hun onderzoek rond het praalgraf van Willem van Oranje: