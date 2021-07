Amerikaanse reed maandenlang met kinderlijken in auto

Een Amerikaanse vrouw blijkt maandenlang te hebben rondgereden met de lichamen van twee overleden kinderen in haar auto. Bij een verkeerscontrole kwam de gruwelijke waarheid aan het licht.

Agenten hielden de 33-jarige vrouw aan in een voorstad van het Amerikaanse Baltimore omdat ze te hard had gereden. Toen bleek dat haar Ford Focus valse nummerplaten had, niet geregistreerd was en onverzekerd, besloten de agenten de auto in beslag te nemen.

Voordat het voertuig zou worden weggesleept mocht de vrouw nog haar eigendommen eruit halen. Toen ze een vuilniszak uit de kofferbak haalde rook de agent duidelijk een geur van ontbinding en zag maden kruipen.

De vrouw probeerde nog weg te rennen, maar werd al snel gesnapt. In de kofferbak werden de resten van twee kinderen aangetroffen.

Verwaarloosd

Het bleek te gaan om het 7-jarige nichtje van de vrouw en haar 5-jarige neefje. De moeder van de kinderen had hen bij haar zus achtergelaten om in Ohio een nieuw leven op te kunnen bouwen. Volgens de politie had de vrouw de kinderen echter verwaarloosd: ze bleken bij de autopsie veel te licht voor hun leeftijd.

Het meisje was volgens de tante in mei 2020 omgekomen bij een ruzie. De vrouw had het kind geslagen en daarbij had het meisje haar hoofd gestoten, verklaarde ze tegen de politie. Het lichaam verstopte ze in haar auto.

De jongen was volgens de vrouw twee maanden geleden doodmoe in de auto gaan liggen en nooit meer wakker geworden. Ze had hem daarom naast zijn zus gelegd in de kofferbak. Vanwege de verregaande staat van ontbinding kon de patholoog de doodsoorzaak nog niet bevestigen.

Moeder kreeg geen contact

Een politiewoordvoerder spreekt van een verschrikkelijke zaak. De moeder van de kinderen schrijft op Facebook dat ze lang gepoogd had haar kinderen terug te krijgen maar geen contact kreeg met haar zus. "Ze was gewoon verdwenen."

"Ik zal nooit meer mijn kinderen zien omdat ik mijn zus vertrouwde. Ik zou het over willen doen, maar dat kan niet."