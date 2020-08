Ook federale agenten naar St. Louis en Memphis

De Amerikaanse regering gaat ook in St. Louis en Memphis federale agenten inzetten. Volgens minister van Justitie Barr gaan de agenten nauw samenwerken met lokale autoriteiten "om schutters en gewelddadige criminelen van onze straten te halen."

Het besluit maakt deel uit van de zogenoemde Operation Legend, het plan om met federale agenten de orde te herstellen in steden waar het onrustig is. De agenten die naar St. Louis en Memphis gaan, zijn onder meer van de FBI en drugsbestrijdingsorganisatie DEA.

President Trump wijt het opgelaaide geweld, in de nasleep van de dood van George Floyd afgelopen mei, aan falend bestuur. Hij vindt dat sommige Democratische burgemeesters de situatie in hun stad niet meer onder controle hebben. Overigens verlopen de meeste demonstraties tegen racisme en politiegeweld vreedzaam.

De operatie begon vorige maand in Kansas City. Later kwamen daar de steden Chicago, Albuquerque, Cleveland, Detroit en Milwaukee bij. In Portland werden agenten ingezet zonder dat dat met lokale autoriteiten was overlegd. De burgemeester van Portland eiste dat Trump de federale agenten zou terugtrekken, omdat ze volgens hem te ver gingen bij het handhaven van de orde.