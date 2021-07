Boksster Fontijn al zeker van medaille, in de halve finale wacht pikant duel met Price

Nouchka Fontijn is doorgedrongen tot de halve finales van het olympisch bokstoernooi in de klasse tot 75 kilogram. De Canadese Tammara Thibeault werd verslagen, nadat ze net als in haar eerste partij de eerste ronde nog op punten had verloren.

De 33-jarige Fontijn stuit nu op Lauren Price in de halve finale, die ongetwijfeld in het teken staat van revanche. Price ontnam Fontijn twee jaar geleden de wereldtitel, nadat ze met succes in beroep was gegaan tegen haar nederlaag in de WK-finale.

Hoe die partij vrijdag ook afloopt, Fontijn is al zeker van een medaille. In Rio de Janeiro won ze vijf jaar geleden zilver.

Deel van de missie volbracht

Goud is uiteraard haar grote doel, maar de zekerheid van eremetaal neemt in elk geval al een hoop druk weg bij Fontijn. "Stap één is een medaille pakken, dat is een deel van de missie."

Bekijk hier de reactie van Nouchka Fontijn: