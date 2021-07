Opnieuw teleurstelling Nederlandse judoka's: geen brons in landenwedstrijd

De Nederlandse judoka's hebben in de olympische landenwedstrijd naast een medaille gegrepen. In de strijd om het brons verloor Oranje met 4-2 van Duitsland.

Sanne van Dijke won met ippon van Giovanna Scoccimarro, die ze ook in het individuele toernooi al had verslagen in de strijd om het brons. Noël van 't End verloor echter een slopende partij van Dominic Ressel, waarna ook Guusje Steenhuis tegen een nederlaag aanliep.

Henk Grol - die zijn allerlaatste partij judode - won vervolgens met ippon van Karl-Richard Frey. Grol won eerder twee keer brons op de Spelen (2008, 2012) en drie keer zilver op een WK (2009, 2010, 2013).

Een derde bronzen olympische medaille zat er niet in voor Grol. Sanne Verhagen verloor met een golden score en Tornike Tsjakadoea slaagde er daarna net niet in een zevende partij voor Oranje af te dwingen.

Grol rekent eindelijk af met Oezbeek

De weg naar de finale was eerder op de ochtend afgesloten door Frankrijk, dat veel te sterk was. Tornike Tsjakadoea, Sanne van Dijke, Noël van 't Endt en Guusje Steenhuis verloren hun partijen, waardoor Michael Korrel en Sanne Verhagen niet meer in actie hoefden te komen.

Nederland had in de kwartfinales Brazilië uitgeschakeld. Henk Grol - na drie zware partijen niet opgesteld in de halve finales - zorgde in dat duel voor het beslissende punt.

Dat deed hij ook al in de achtste finales tegen Oezbekistan. Na zes partijen was de stand gelijk (3-3), waardoor er een beslissingsduel volgde. Daarin werd Grol als winnaar aangewezen na drie straffen voor Bekmoerod Oltibojev.

Oltibojev is inmiddels een bekende van Grol. In het individuele toernooi lag Grol al na 25 seconden op zijn rug tegen de Oezbeek en in het eerste duel van de landenwedstrijd duurde het gevecht nog korter. Na 19 seconden was het voorbij en stond Nederland op achterstand tegen Oezbekistan.