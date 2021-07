Nederlandse judoploeg naar halve finales olympische landenwedstrijd

In de halve finales is Frankrijk de tegenstander.

Sanne Verhagen won in de golden score, omdat haar tegenstandster een derde straf kreeg. Door een nederlaag van Tornike Tsjakadoea was de stand na twee duels weer gelijk.

In de achtste finales was er ook al een heldenrol weggelegd voor Grol. Na zes partijen was de stand tegen Oezbekistan gelijk (3-3), waardoor er nog een duel nodig was voor de beslissing. Daarin werd Grol als winnaar aangewezen na drie straffen voor Bekmoerod Oltibojev.

Oltibojev was inmiddels een bekende van Grol. In het individuele toernooi lag Grol al na 25 seconden op zijn rug tegen de Oezbeek en ook in het eerste duel van de landenwedstrijd duurde het niet lang. Na 19 seconden was het voorbij en stond Nederland op achterstand tegen Oezbekistan.

Beslissingswedstrijd

Vervolgens wonnen Sanne Verhagen, Noël van 't End en Guusje Steenhuis hun partij. Tornike Tsjakadoea en Sanne van Dijke verloren. Een golden-score-wedstrijd moest daardoor de beslissing brengen.

Loting wees uit dat Grol nog een keer de tatami op moest tegen Oltibojev. In de beslissingswedstrijd gold er direct een golden score, maar geen van beide judoka's lukte het met een techniek te winnen. Het duel werd op straffen beslist. Grol kreeg er twee, Oltibojev drie.