Judoka Grol helpt Nederland aan kwartfinaleplaats in olympische landenwedstrijd

Oltibojev was inmiddels een bekende van het Nederlandse zwaargewicht. In het individuele toernooi lag Grol al na 25 seconden op zijn rug tegen de Oezbeek en ook in het eerste duel van de landenwedstrijd duurde het niet lang. Na 19 seconden was het voorbij en stond Nederland op achterstand tegen Oezbekistan.

De Nederlandse judoka's hebben de kwartfinales van de landenwedstrijd gehaald. Na zes partijen was de stand tegen Oezbekistan gelijk (3-3), waardoor er nog een duel nodig was voor de beslissing. Daarin werd Henk Grol als winnaar aangewezen na drie straffen voor Bekmoerod Oltibojev.

Daarna was het de beurt aan Sanne Verhagen. Zij won haar partij op ippon. Tornike Tsjakadoea, die eerder dit toernooi dicht bij een bronzen medaille was in de klasse tot 60 kilogram, sleepte er vervolgens tegen Khikmatillokh Toerajev een golden score uit. Daarin werd de moegestreden Nederlander alsnog op z'n rug gegooid.

Na Tsjakadoea kwam de enige Nederlandse judoka die een medaille won deze Spelen op de tatami. Sanne van Dijke hield het lang vol, maar werd in de golden score in een houdgreep genomen. Ze wist zichzelf daar niet uit te bevrijden, waardoor ook deze partij op ippon werd verloren door Nederland.

Noël van 't End bracht de spanning terug, door Davlat Bobonov op ippon te verslaan en Guusje Steenhuis trok de stand op dezelfde manier helemaal gelijk. Een golden-score-wedstrijd moest daardoor de beslissing brengen.

Opnieuw Grol

Loting wees uit dat Grol nog een keer de tatami op moest tegen Oltibojev. In de beslissingswedstrijd gold er direct een golden score, maar geen van beide judoka's lukte het met een techniek te winnen. Het duel werd op straffen beslist. Grol kreeg er twee, Oltibojev drie.

In de kwartfinale is Brazilië later vanochtend de tegenstander.