De Boer en 'Kromo' naar finale 50 vrij, wereldrecord Dressel op 100 vlinder

De Boer en Kromowidjojo naar finale 50, Puts niet - NOS

Thom de Boer heeft zijn olympisch debuut luister bijgezet door zich op de 50 meter vrije slag voor de finale te plaatsen. De deeltijdzwemmer van de Amsterdamse vereniging De Dolfijn, die zijn activiteiten in het zwembad combineert met een baan als financieel analist, klokte in het Tokyo Aquatics Centre een tijd van 21,78. Daarmee gaat hij als achtste naar de finale. Jesse Puts slaagde er bij zijn eerste optreden op de Spelen niet in een finaleplaats op het kortste crawlnummer te behalen. Met zijn 21,87 bleef hij steken op de twaalfde plaats. De Amerikaan Caeleb Dressel tekende voor de snelste tijd van de dag: 21,42. "Het kwam er niet helemaal uit", concludeerde De Boer na zijn race. De sprinter doelde daarmee vooral op de laatste vijf meter, die naar eigen zeggen niet vlekkeloos verliepen. "Goed finishen is ook een heel klein beetje een kwestie van gokken, ook al heb je in je leven al duizend keer aangetikt. Nu maakte ik de verkeerde keuze door nog net een slag te maken waar ik het beter had kunnen laten lopen" Gelukkig ging het puur zwemmend beter dan in de series, wist hij. "Toen was ik te gretig. Nu zwom ik beheerster en kon ik veel meer kracht in mijn slagen leggen." Over zijn kansen in de finale kon hij kort zijn. De Boer gaat zaterdag van het startblok met de intentie om zijn eigen Nederlands record dat hij begin deze maand terugbracht tot 21,58 te verbeteren. "Lukt dat, dan kan ik een medaille pakken."

Als De Boer een PR zwemt is hij 'medaillewaardig' - NOS

Ranomi Kromowidjojo ging in 24,29 als zevende naar de eindstrijd op het kortste crawlnummer. De olympisch kampioene op de 50 en 100 vrij van Londen 2012 keek reikhalzend uit naar de finale van zaterdag, waarin ze haar ultieme race wil zwemmen. "Met een nieuw zwempak aan moet ik er nóg meer gas op kunnen geven." Strijden om de medailles, zo doceerde 'Kromo', is evenwel vele malen meer dan als een malle van start naar finish zwemmen. "Ook op een kort nummer is het van belang om behoudend te racen. Na de start moet ik mezelf de eerste vier, vijf slagen inhouden om mijn krachten te sparen. Want juist op de laatste meters wordt het verschil gemaakt. In Rio ging het voor mij ook tien meter voor de finish mis."

Bekijk hieronder de reacties van Kromowidjojo, Heemskerk en Puts na hun races.

Femke Heemskerk meldde zich kort voor de halve eindstrijd op de 50 vrij af om zich volledig te te kunnen voorbereiden op de 4 x 100 wisselslag gemengd. Op dat nieuwe olympische nummer eindigde Nederland, dat verder Kira Toussaint (rug), Arno Kamminga (school) en Nyls Korstanje (vlinder) in het water bracht, in een tijd van 3.41,25. Het kwartet verbeterde daarmee het Nederlands record met 0,03 seconden, maar bleef steken op de zesde plek. Het goud ging in 3.37,58 naar Groot-Brittannië. Op de 100 vlinder deed Caeleb Dressel opnieuw van zich spreken. De Amerikaan dook in 49,45 met 0,05 seconden onder zijn eigen, twee jaar oude wereldrecord.