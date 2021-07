De Boer en 'Kromo' naar finale 50 vrij

Thom de Boer heeft zijn olympisch debuut luister bijgezet door zich op de 50 meter vrije slag voor de finale te plaatsen. De deeltijdzwemmer van de Amsterdamse vereniging De Dolfijn, die zijn activiteiten in het zwembad combineert met een baan als financieel analist, klokte in het Tokyo Aquatics Centre een tijd van 21,78. Daarmee gaat hij als achtste naar de finale.

Jesse Puts slaagde er bij zijn eerste optreden op de Spelen niet in een finaleplaats op het kortste crawlnummer te behalen. Met zijn 21,78 bleef hij steken op de twaalfde plaats. De Amerikaan Caeleb Dressel tekende voor de snelste tijd van de dag: 21,42.

Ranomi Kromowidjojo ging in 24,29 als zevende naar de eindstrijd op het kortste crawlnummer.

Femke Heemskerk meldde zich kort voor de halve eindstrijd af om zich volledig te te kunnen voorbereiden op de 4 x 100 wisselslag gemengd. Op dat nieuwe olympische nummer eindigde Nederland, dat verder Kira Toussaint (rug), Arno Kamminga (school) en Nyls Korstanje (vlinder) in het water bracht in een tijd van 3.41,25. Het kwartet verbeterde daarmee het Nederlands record met 0,03 seconden, maar eindigde als zesde. Het goud ging in 3.37,58 naar Groot-Brittannië.

Op de 100 vlinder deed Caeleb Dressel opnieuw van zich spreken. De Amerikaan dook in 49,45 met 0,05 seconden onder zijn eigen, twee jaar oude wereldrecord.