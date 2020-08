Politie zoekt man die mensen met bijl bedreigde in Eindhoven

De politie in Eindhoven is op zoek naar een man met een bijl. Hij bedreigde gisteravond mensen met het wapen in de buurt van een filiaal van supermarkt Aldi. Daarna ging hij er in een auto vandoor, schrijft Omroep Brabant.

De politie achterhaalde het kenteken en ging naar hem op zoek. Toen zijn auto werd gezien, begon de politie aan een achtervolging die eindigde op de Oirschotsedijk. Daar werd de man klemgereden, maar hij stapte uit en vluchtte een maisveld in.

"Ondanks de inzet van een helikopter, speurhonden en vele eenheden hebben we de gevluchte persoon niet aangetroffen", twittert de politie. "Wij blijven uitkijken naar deze persoon." Een gebied rondom de Oirschotsedijk is afgezet.