Ontspannen Visser simpel door, gelooft in 'beste race ooit' op 100 meter horden

Helemaal vlekkeloos ging het nog niet, want ze raakte wel de eerste horde.

"Ik moet gewoon normaal doen, dan ben ik een ronde verder", wist ze vooraf al. "Het is altijd weer even spannend om te kijken waar je staat. Ik was een stuk minder gespannen dan normaal, dat was wel fijn."

Over haar hamstringblessure maakt Nadine Visser zich allang geen zorgen meer. Maar ook aan haar vorm hoeft ze nu niet meer te twijfelen. De 26-jarige atlete liep in de series voor de 100 meter horden bijna haar beste tijd ooit, goed voor een halvefinaleplaats.

Visser voelt zich fit: 'Vertrouwen in dat ik mijn beste race ooit kan lopen' - NOS

"Mijn knie is al aardig groen", lachte ze. "Morgenavond moet het een stuk scherper. Ik ben al een aantal weken helemaal klachtenvrij. Idealiter had ik een paar wedstrijdjes extra willen doen. Maar ik heb er vertrouwen in dat ik mijn beste race ooit kan lopen."

Zoë Sedney haalde de halve finale niet, na een zevende plaats met 13,03 in haar serie.

Exit Van Diepen

Tony van Diepen was op zijn beurt bezig aan een uitstekende race, tot een terugval in het laatste stuk hem de halve finales op de 800 meter kostte. De 25-jarige atleet uit Heerhugowaard eindigde als zesde in een tijd van 1.46,03.

Bekijk hieronder de reactie van Tony van Diepen: