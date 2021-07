Topfavoriete Biles meldt zich ook af voor toestelfinales sprong en brug

De Amerikaanse turnster Simone Biles heeft zich afgemeld voor de toestelfinales op sprong en brug. Eerder al liet ze de individuele meerkamp schieten en brak ze de teamfinale vroegtijdig af.

De topfavoriete voor meerdere gouden medailles deze Olympische Spelen kampt met mentale problemen. Nadat ze zich terug had getrokken uit de teamfinale, gaf ze een korte verklaring op een persconferentie: "Uiteindelijk zijn we allemaal mensen. We moeten onze lichaam en geest goed beschermen en niet roekeloos de arena instappen omdat de buitenwereld dat van ons verlangt."

Biles was de grote hoop van Team USA. Voor de Olympische Spelen werd ze gezien als kanshebber op de meerkamp en ten minste drie toestellen. In Tokio kon Biles de eerste turnster in 53 jaar worden die haar olympische allroundtitel kon prolongeren.

Vloer en balk

De Amerikaanse turnbond US Gymnastics laat in een verklaring weten dat nog niet duidelijk is of ze wel de finales op vloer en balk zal turnen. De vloerfinale staat gepland voor 2 augustus, een dag later is de balkfinale.