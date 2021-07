Oplichters verhuurden gekraakte woningen

De politie van Dordrecht heeft vier personen gearresteerd die huurders zouden hebben opgelicht met gekraakte kamers. Slachtoffers kregen een rondleiding door woningen waarvan de aanbieders helemaal geen eigenaar waren.

De verdachten boden volgens de politie via Facebook woningen te huur aan die ze waren binnengedrongen met valse sleutels of door de cilinders eruit te boren. Het ging om appartementen van woningcorporaties die in afwachting van een verbouwing leeg stonden.

Zeker zeven kijkers betaalden een voorschot voor een woning die helemaal niet te huur was. In een geval was een slachtoffer al in het pand getrokken toen de woningcorporatie voor een controle verrast voor de deur stond.

Beslag op bankrekeningen

De politie arresteerde na verschillende aangiftes een vrouw van 31 uit Rotterdam en drie mannen van 17, 21 en 24 uit Dordrecht. Er is beslag gelegd op meerdere bankrekeningen om de gedupeerden terug te kunnen betalen.

De politie raadt aan dat zulke fraude kan worden ontdekt door informatie in te winnen bij buren of de eigenaar van het gebouw op te zoeken in het Kadaster.