Bol probleemloos naar halve finales 400 meter horden, slaat 4 x 400 gemengd over

"Energie besparen", noemde Bol dat met het oog op de volgende wedstrijden. "Ik keek even op het scherm. Niet te veel kijken, want dat kost ook energie."

Bol startte in baan acht en nam direct afstand van de andere loopsters. De Amersfoortse finishte uiteindelijk in 54,43, maar had tijdens de laatste honderd meter al flink gas teruggenomen. Maandag zijn de halve finales.

"Nu laat ik echt zien dat het goed zit", aldus een opgeluchte Bol, blij dat de kop eraf is. "Ik voel me zo fit, dan wil je gewoon beginnen."

De kop is eraf voor Bol: 'Ik voel me zo fit, dan wil je gewoon beginnen' - NOS

Bol liep op de baan ook wereldrecordhoudster Sydney McLaughlin tegen het lijf, die haar een vriendschappelijk tikje gaf. "Het is de eerste keer dat ik haar zie", aldus Bol. "Sprinters kunnen soms best wel rivalen zijn, bij de 400 meter horden is echt wel een stuk minder. Dat is wel leuk."

Samen met McLaughlin en Dalilah Muhammad wordt Bol gezien als kanshebber voor goud. "Ik loop gewoon zo hard als ik kan, dan zie ik wel waar het me brengt."