Reizigersorganisatie Rover verwacht nog 2 maanden krapte op spoor

Reizigersorganisatie Rover verwacht dat problemen met de dienstregeling op het spoor nog twee maanden aanhouden. De belangenorganisatie zegt dat ProRail heeft laten weten dat er nog tot 1 oktober krapte is in het rooster. Die claim is nog niet bevestigd door ProRail zelf.

De afgelopen dagen vielen er meerdere treinverbindingen urenlang uit door personeelstekorten. Zo reed woensdag de sprinter tussen Utrecht en Baarn niet en vielen tussen Amersfoort-Amsterdam en Utrecht-Almere intercity's uit.

ProRail noemde als oorzaak dat er op de verkeersleidingspost in Utrecht te weinig medewerkers beschikbaar zijn. Door de hoge roosterdruk kan door een enkele afmelding al dat treinen uitvallen. Rover meldt dat er na 1 oktober minder mensen met verlof zijn en er dan minder problemen worden verwacht.

Ruimhartige compensatie

Rover wil dat ProRail de overlast voor reizigers zo veel mogelijk beperkt, bijvoorbeeld door minder treinen te laten rijden in plaats van hele trajecten stil te leggen en betere reizigersinformatie te verschaffen. Ook moet er een ruimhartige compensatie komen voor passagiers die extra kosten maken voor eigen vervoer.

Daarnaast pleit Rover voor een minder kwetsbare inrichting van het systeem. "Het is aan de reiziger niet uit te leggen dat als er iemand uitvalt, het treinverkeer stilligt", zegt directeur Freek Bos. "Dat vraagt om een fundamenteel andere inrichting van de systemen, waarin het vervoeren van reizigers voorop moet staan."

In een persbericht spreekt Rover zijn waardering uit voor het ProRail-personeel dat inspringt om verdere uitval te voorkomen. "Rover heeft begrepen dat de medewerkers op de verkeersleiding momenteel maximaal flexibel bijspringen waar nodig en heeft daar veel waardering voor."