Bezos vangt bot in strijd met Musk om NASA's maanlander

Elon Musk had slechts een korte reactie:

De GAO oordeelt nu dat NASA niet anders kon, omdat er minder geld beschikbaar werd gesteld voor het nieuwe ruimteprogramma dan waar men aanvankelijk van uit was gegaan. Ook wijst de GAO het het aanzienlijk lagere bod van SpaceX: Blue Orgin rekende twee keer meer.

Bezos diende onmiddellijk een klacht in bij de toezichthouder van de Amerikaanse overheid, de GAO. Hij nam het NASA kwalijk dat de ruimtevaartorganisatie terug was gekomen op de belofte het contract aan meerdere bedrijven te gunnen.

SpaceX won in april de aanbesteding voor de nieuwe maanmissie. NASA koos voor dit bedrijf omdat de prijs met 2,4 miljard euro lager was dan die van Blue Origin en het bedrijf bovendien al goed resultaten heeft geboekt met zijn Falcon-raket en Dragon-capsules.

Het staat NASA vrij alleen met Elon Musks bedrijf SpaceX in zee te gaan voor een bemande maanmissie. Een klacht van Jeff Bezos, die wilde afdwingen dat ook van zijn bedrijf Blue Origin een contract zou krijgen, is afgewezen.

Blue Origin reageert teleurgesteld op het resultaat. Het bedrijf laat weten competitie in de ruimtevaart nog altijd als de beste strategie te zien.

Ook herhaalde een woordvoerder dat een aanbod dat Bezos afgelopen week deed nog steeds staat: de Amazon-top is bereid 2 miljard aan ontwikkelingskosten uit eigen zak te betalen en kostenoverschrijdingen op het project niet in rekening te zullen brengen.

Het Artemis-programma moet dit decennium nog voor het eerst sinds 1972 weer een Amerikaan op de maan zetten. SpaceX heeft een onbemande testvlucht met zijn capsule gepland staan voor later dit jaar. In 2023 is het de bedoeling astronauten een rondje rond de maan te laten vliegen.