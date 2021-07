Oogmedicijn voorlopig op: 'Vreselijk dat mensen hierdoor hun zicht verliezen'

Optometrist - EPA

"Ik wil er niet aan denken wat het voor mij betekent als mijn klachten het komende halfjaar ineens verergeren", zegt Vera* over het tekort aan het oogmedicijn Visudyne. Ze heeft een zeldzame oogaandoening en de injecties voorkomen dat ze zeer slechtziend of zelfs blind wordt. Ze is niet de enige; in Nederland worden jaarlijks 700 mensen met leeftijdsgebonden maculadegeneratie en serosa behandeld met Visudyne. Aan het middel is nu wereldwijd groot tekort, heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen bekendgemaakt. Pas begin volgend jaar is het naar verwachting weer verkrijgbaar. Heleen Schoots is bestuurslid van de Macula-patiëntenvereniging en maakt zelf ook gebruik van injecties. Ze noemt Visudyne een wondermiddel. "Mijn vader had ook Maculadegeneratie en als ik in die tijd had geleefd was ik nu ook zeer slechtziend geweest." Voor het medicijn is geen alternatief. Als patiënten het niet krijgen, kan hun gezichtsvermogen snel achteruitgaan.

Wat is maculadegeneratie? Maculadegeneratie is een oogziekte waarbij het gezichtsvermogen steeds verder achteruitgaat. Dit komt doordat de kwaliteit van de macula, een klein gebied in het netvlies, afneemt. De macula wordt ook wel gele vlek genoemd. Maculadegeneratie komt vrijwel alleen voor bij mensen ouder dan vijftig jaar. Het is erfelijk. Roken en overmatig zonlicht gelden als risicofactoren. (Bron: Oogfonds)

Afhankelijk van het verloop van de ziekte krijgen patiënten met deze netvliesaandoeningen om de vier tot acht weken een injectie. Of, zoals bij Vera (niet haar echte naam), binnen twee dagen vanaf het moment dat ze merkt dat haar situatie verslechtert. Dan maakt het haar niet uit of ze aan het werk is of op vakantie in het buitenland. "Op dat soort moment schrik ik nog steeds erg en kan ik doorgaans ook meteen terecht bij de oogarts." Het bericht dat de fabriek in Amerika het komende halfjaar geen Visudyne kan leveren, maakt haar boos. "Dan denk ik echt; jongens, hoe kan het dat we afhankelijk zijn van één fabrikant? En waarom hebben we in Nederland niet wat meer voorraad? Op deze manier veroordeel je mensen tot slechtziend worden en dat is vreselijk." Schade niet te herstellen Hoeveel er nog precies van het middel in Nederland is, is niet bekend. In het Oogziekenhuis Rotterdam zijn ze in ieder geval door hun voorraad Visudyne heen, zegt oogarts Pandelis Fotiou. Om de beperkte middelen te verdelen is een landelijke commissie ingesteld. "Die commissie beslist wie behandeld kan worden. Maar als de patiënten geen behandeling krijgen, kunnen de klachten verergeren en die schade is niet altijd te herstellen."

Het tekort aan Visudyne is ontstaan door productieproblemen in de Amerikaanse fabriek waar het middel wordt gemaakt. Die ontstonden bij het in gebruik nemen van een nieuwe productielijn, waar technische storingen optraden die ertoe leidden dat de medicijnen onbruikbaar zijn. De fabrikant verwacht dat het middel begin 2022 weer beschikbaar is.