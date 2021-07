All-Star Westbrook verkast naar 'hometeam' Lakers, van vedette LeBron James

Basketballer Russell Westbrook keert terug naar zijn geboortestad. De NBA-ster verruilt Washington Wizards voor Los Angeles Lakers, waar hij gaat samenspelen met onder anderen LeBron James en Anthony Davis.

De officiële aankondiging van de deal laat nog op zich wachten tot 6 augustus, de dag waarop de NBA-teams weten hoe hoog hun salarisplafond is. Maar dat weerhoudt Westbrook er niet van zijn overstap al wereldkundig te maken via social media. "HomeTeam", is de korte, maar krachtige boodschap van Westbrook, die 32 jaar geleden in Long Beach, Los Angeles ter wereld kwam. Gevolgd door zijn catchphrase "WHYNOT?". 3+1 naar Wizards De Lakers zouden in ruil voor Westbrook drie spelers naar Washington sturen: Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope en Montrezl Harrell. Kuzma en met name Caldwell-Pope waren het voorbije basketbaljaar basisspelers in Los Angeles.

Russell Westbrook speelde één seizoen bij Washington Wizards - ANP

Ook de net door LA Lakers gedrafte Isaiah Jackson is onderdeel van de deal, al wordt die door de Wizards direct naar Indiana Pacers gestuurd. All-Star Westbrook geldt dan ook als een van de beste spelers van de NBA. In 2017 werd hij nog verkozen tot waardevolste speler van de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie. Daarnaast werd hij al negen keer geselecteerd voor de All-Star Game, de jaarlijkse wedstrijd tussen de grootste sterren van de Eastern en Western Conference. Pointguard Westbrook heeft tevens de meeste triple-doubles (in een wedstrijd zowel qua punten, rebounds als assists in de dubbele cijfers eindigen) in de historie van de NBA op zijn naam staan, met 184.

Russell Westbrook gaat bij de Lakers samenspelen met LeBron James - ANP