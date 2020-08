Met Van Wolfswinkel als invaller laat Basel zich niet verrassen in Europa

Bas Dost speelde een onopvallende wedstrijd voor Eintracht. Bij Basel kwam Ricky van Wolfswinkel in de 66ste minuut in het veld. De Nederlandse aanvaller speelde zijn eerste Europese wedstrijd sinds de voorrondewedstrijden tegen LASK en PSV een jaar geleden.

Na de 3-0 zege van 12 maart was Basel vijf maanden later ook in eigen huis de meerdere van Eintracht, halvefinalist van afgelopen seizoen. De winnende goal viel vlak voor tijd. Aanvoerder Fabian Frei zette goed door en verschalkte de sterk keepende doelman Kevin Trapp.

Wolverhampton Wanderers bereikte de kwartfinales mede dankzij een fout van Bobby Allain van Olympiakos. In zijn eerste Europese wedstrijd ging de Franse doelman na zeven minuten in de fout. Hij liet de bal van z'n voet springen, duwde Daniel Podence omver en moest vissen bij de strafschop van Raúl Jiménez.

Daarna stond Van Wolfswinkel lang aan de kant vanwege een aneurysma, een uitstulping in een bloedvat van de hersenen. Al voor de uitbraak van het coronavirus maakte de 31-jarige aanvaller zijn rentree. Gelijk met Van Wolfswinkel viel bij Basel ook Jasper van der Werff in, een 21-jarige Zwitser met Nederlandse ouders.

Na de 1-1 in Piraeus was de 1-0 voor de Wolves donderdag genoeg om verder te gaan naar de kwartfinales, meer dan een jaar nadat de Engelse ploeg in de tweede voorronde aan het toernooi was begonnen tegen het Noord-Ierse Crusaders.

Sevilla is dinsdag de tegenstander van Wolverhampton en Basel treft Sjachtar Donetsk. Maandag is het Internazionale-Bayer Leverkusen en Manchester United-FC Kopenhagen.